في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية بالقضية السكنية، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، برئاسة عبدالناصر صالح رئيس المركز والمدينة، بتنظيم ندوة توعوية. تمت الندوة في قاعة ديوان الوحدة المحلية، بمشاركة الشيخ محمود يوسف، مفتش إدارة أوقاف باريس، ومنصور أحمد أبو الحسن، مدير التثقيف الصحي بالإدارة الصحية بباريس، وحلاوة ريفي، مسؤول السكان بالمركز.

تهدف الندوة إلى زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان، وعلى حقوق الصحة الإنجابية، ومدى تأثيرها على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وفي نهاية الندوة، تم فتح النقاش بين الحضور في القاعة والمنصة، حيث تم الرد على جميع الأسئلة التي طرحت.

وفي نهاية القاء، تم توجيه الشكر لجميع السادة الحضور والمشاركين في الاحتفالية، على تفاعلهم ومشاركتهم الفاعلة في الندوة. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة والوحدة المحلية لتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا السكن وتحقيق مستوى حياة أفضل للمواطنين في مدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد.

زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان ندوة توعوية بمركز باريس في الوادي الجديد

زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان ندوة توعوية بمركز باريس في الوادي الجديد

زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان ندوة توعوية بمركز باريس في الوادي الجديد