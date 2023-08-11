تم غلق ثلاثة مخابز في منطقة الناصرية والقصر بناءً على مخالفات متنوعة تتعلق بجودة وسلامة المنتجات. وتم أيضًا ضبط اثنتين من ماكينات صرف خبز بلدي تُستخدم بطرق غير قانونية.

وعلاوة على ذلك، تم ضبط 258 بطاقة تموينية ذكية بقصد تجميعها وتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأشخاص المتورطين في هذه العمليات غير القانونية.

تأتي هذه الحملات الرقابية والتفتيشية المكثفة كجزء من الجهود الرامية إلى تحقيق الشفافية ومكافحة التلاعب والاحتكار في قطاع التموين بمركز الفتح.

تعهد القائمون على هذه الحملات بمواصلة الجهود من أجل ضمان توفير منتجات تموينية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة للمواطنين. يشجع المسؤولون أيضًا المواطنين على التبليغ عن أي مخالفات يشتبه فيها لضمان سلامة الأغذية وتعزيز راحة اهالي مركز الفتح باسيوط

غلق ثلاثة مخابز في منطقة الناصرية والقصر في مركز الفتح باسيوط