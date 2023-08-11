في اطار حرص الدولة علي التعامل بحزم وقوة، في إزالة كل أشكال التعديات، وتطبيق القانون على المخالفين والتصدى لأى شكل من أشكال التعدى وتحت إشراف عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وعلي عطا أحمد نائب رئيس مركز ومدينة الفتح وعمرو إسماعيل محمد رئيس الوحدة المحلية بعرب مطير، تم تنفيذ عدد من حالات الإزالة في إطار المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف فوراً.

أول حالة إزالة تمت بإرداء حفر أساسات على أرض زراعية في حوض عبد العال بالأطاولة. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المخالفة وتنفيذ إزالتها للحفاظ على سلامة الأراضي الزراعية.

الحالة الثانية تضمنت إزالة سور مصنوع من البلوك الأبيض ومونة الإسمنت في بني عليج. تمت المتابعة بحزم وقوة لهذه المخالفة وتنفيذ إجراءات الإزالة للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وتطبيق القانون.

تعتزم السلطات المحلية استمرار جهودها للتصدي بقوة وحزم لأي شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين. وهذا يتطلب تنفيذ عمليات الإزالة اللازمة وتوعية المجتمع بأهمية الالتزام بالقوانين والتراخيص للحفاظ على النظام والتنمية المستدامة.

يجب استمرار التعاون بين السلطات المحلية والسكان للكشف عن أي تعديات جديدة والإبلاغ عنها فوراً. ستستمر الجهود المبذولة لمنع حدوث أي تعديات جديدة ومخالفة القوانين، وذلك من أجل نمو ورقي المدينة وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.

إزالة تعديات على أراضي زراعية بمركز الفتح في اسيوط

إزالة تعديات على أراضي زراعية بمركز الفتح في اسيوط

إزالة تعديات على أراضي زراعية بمركز الفتح في اسيوط

إزالة تعديات على أراضي زراعية بمركز الفتح في اسيوط

إزالة تعديات على أراضي زراعية بمركز الفتح في اسيوط

إزالة تعديات على أراضي زراعية بمركز الفتح في اسيوط