في إطار توجيهات اللواء محمد عزت، رئيس الوحدة المحلية بالقوصية، قامت الوحدة المحلية ببنى قرة التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط بإزالة حالة تعدي تمثلت في وجود فك شده خشبية لصب سقف الدور الأول العلوي.

تمت عملية الإزالة تحت إشراف صفاء بدوي، القائم بأعمال رئيس الوحدة، الذي تولى مسؤولية تنفيذ هذا الإجراء. وأكد اللواء محمد عزت على أهمية تنفيذ قرارات الإزالة وإزالة المخالفات فوراً لجميع التعديات بكل قوة وحزم.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوحدة المحلية لتطبيق القانون والحفاظ على النظام العام في المنطقة. وتعكس أيضًا التزام الوحدة بمكافحة التعديات وحماية الممتلكات العامة والخاصة، بهدف توفير بيئة ملائمة ومريحة للمواطنين والمقيمين في المنطقة.

الوحدة المحلية ببنى قرة تعمل بشكل مستمر

تجدر الإشارة إلى أن الوحدة المحلية ببنى قرة تعمل بشكل مستمر على الكشف عن حالات التعدي واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وإزالة أي مخالفات تضر بالمنظر العام وتهدد السلامة العامة في المنطقة.

تعتبر إزالة الفك الخشبي لصب سقف الدور العلوي بوحدة بنى قرة خطوة إيجابية نحو تحقيق النظام العام وتحسين البيئة المحيطة. يتم توجيه تحية خاصة للواء محمد عزت وصفاء بدوي وجميع أفراد الوحدة المحلية ببنى قرة على جهودهم في حفظ النظام والقانون وتعزيز الحياة المجتمعية في المنطقة.

إزالة حالة تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه ببنى قره بالقوصية أسيوط

إزالة حالة تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه ببنى قره بالقوصية أسيوط

إزالة حالة تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه ببنى قره بالقوصية أسيوط

إزالة حالة تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه ببنى قره بالقوصية أسيوط

إزالة حالة تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه ببنى قره بالقوصية أسيوط

إزالة حالة تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه ببنى قره بالقوصية أسيوط

إزالة حالة تعدي على أراضي زراعيه بالوحده المحليه ببنى قره بالقوصية أسيوط