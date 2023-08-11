الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الجمعة، الموافق 11/8/2023، حيث يشهد الطقس رياح على مناطق متفرقة.

واستمرارا لتحذيرات الأرصاد الجوية من حالة الطقس، قالت إنه يسود البلاد رياح وخاصة القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وستكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ووفقا لبيان الأرصاد الجوية توقعت أنه يسود البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية.

وحسب البيان، توقعت الأرصاد أنه يسود البلاد طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مؤكدة أنه يكون الطقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما بيميل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



درجات الحرارة اليوم الجمعة

درجات الحرارة الجمعة في القاهرة 33 24

درجات الحرارة الجمعة في العاصمة الإدارية 34 2

درجات الحرارة الجمعة في 6 أكتوبر 34 23

درجات الحرارة الجمعة في بنهــــا 33 24

درجات الحرارة الجمعة في دمنهور 33 24

درجات الحرارة الجمعة في وادي النطرون 34 23

درجات الحرارة الجمعة في كفر الشيخ 32 23

درجات الحرارة الجمعة في المنصورة 34 24

درجات الحرارة الجمعة في شرم الشيخ 38 29

درجات الحرارة الجمعة في الإسكندرية 30 23

درجات الحرارة الجمعة في العلمين الجديدة 30 23

درجات الحرارة الجمعة في مطروح 29 23

درجات الحرارة الجمعة في السلوم 32 24

درجات الحرارة الجمعة في سيوه 36 23

درجات الحرارة الجمعة في رأس غارب 37 28

درجات الحرارة الجمعة في الغردقة 38 28

درجات الحرارة الجمعة في سفاجا 37 29

درجات الحرارة الجمعة في مرسى علم 38 29