اليوم.. قطع المياه عن مناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة عن القيام بتحويل مسار خط المياه قطر ٦٠٠مم الكائن أسفل كوبرى ناهيا بشارع السودان بحي العجوزة.

وتوضح محافظة الجيزة أن الأمر سيستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة (٦) ساعات من الساعة الـ 12 مساء اليوم الجمعة الموافق ٢٠٣/٨/١١ حتى الساعة السادسة صباح غد السبت الموافق ٢٠٢٣/٨/١٢.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما شدد المحافظ على رئيس الحي بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات أمام الشركة لسرعه الانتهاء من الأعمال.

وتشير محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى شارع السودان ابتداءً من شارع الإسراء حتى شارع جامعة الدول العربية، وشارع جامعة الدول العربية ابتداءً من شارع السودان حتى شارع شهاب ومتفرعاته، شارع سوريا ومتفرعاته، خلف مستشفى المروة وشارع مصدق ومتفرعاته، شارع العراق، شارع حماد، شارع الكوثر، شارع الفرات، شارع الرياض، شارع عدن وشارع دمشق.

وتنوه محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورًا.



