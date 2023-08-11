إزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية النخيلة باسيوط

تمت عملية إزالة تعديات جديدة في إطار المتابعة المستمرة والحزم في منع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف فورًا.

تم فك شده خشبية لعمدان الدور الثالث العلوي بحري البلد، أمام بوابة الشونه بأبوتيج. وقد تمت هذه العملية على مساحة تقدر بحوالي 80 مترًا تقريبًا.

وقد تمت إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية النخيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بهدف تطبيق القانون على المخالفين والتصدي بحزم وقوة لأي شكل من أشكال التعدي ومخالفة القوانين.

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية النخيلة باسيوط

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية النخيلة باسيوط

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية النخيلة باسيوط

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية النخيلة باسيوط

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية النخيلة باسيوط

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية النخيلة باسيوط

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية النخيلة باسيوط

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية النخيلة باسيوط

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية النخيلة باسيوط

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية النخيلة باسيوط

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية النخيلة باسيوط

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية النخيلة باسيوط

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية النخيلة باسيوط

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية النخيلة باسيوط

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية النخيلة باسيوط

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية النخيلة باسيوط

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية النخيلة باسيوط

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية النخيلة باسيوط

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية النخيلة باسيوط

إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية النخيلة باسيوط