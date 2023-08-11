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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نونو سانتو يفاصل بين ثلاثي الاتحاد لرحيل أحدهم

نونو سانتو مدرب الاتحاد
نونو سانتو مدرب الاتحاد

يفاض المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد في الفترة الحالية مع إدارة الفريق برئاسة أنمار الحائلي، ملف اللاعبين الأجانب ومن الذي سيرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023.

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نونو سانتو يختار بين ثلاثي الاتحاد

الاتحاد مُطالب برحيل أحد اللاعبين الأجانب عن صفوفه بعدما أصبح يمتلك 9 محترفين، وتنص القائمة على امتلاك كل فريق لـ 8 أجانب فقط.

قرر إدارة الاتحاد التشاور مع المدرب نونو سانتو لاختيار أحد الأجانب الأقرب للرحيل، وشملت القائمة كل من إيجور كورنادو وعبدالرزاق حمدالله ورومارينيو، وكان خيار الإدارة المبدئي هو برحيل كورنادو للإعارة أو البيع النهائي بعد معرفة موقف المدير الفني للفريق.

أصبح قرار رحيل طارق حامد خارج الحسبان بالإضافة إلى عبدالرزاق حمدالله كما هو الحال بالنسبة للصفقات الجديده التي تعاقد معها النمور في الموسم الحالي.

قرار إدارة أنمار الحائلي في الاتحاد جاء بالإستغناء عن كورنادو مع إستمرار كل من حمدالله ورومارينهو، وهو ما سيتم الحسم فيه خلال الساعات القليلة المقبلة.