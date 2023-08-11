تعرف على معني سوء الظن بالله وأسبابه

سوء الظن بالله: ظنك أن الله لا يغفر لك وأنه لا يدخلك الجنة، يعني: تظن ظنًا غير مناسب، هذا سوء الظن بالله، وهكذا الظن بإخوانك، سوء الظن بإخوانك أن تظن ظنًا غير لائق، فإنه ينبغي أن تظن بالله كل خير ؛ لأن في الحديث الصحيح يقول الله : أنا عند ظن عبدي بي ويقول النبي ﷺ: لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن ظنه بالله فأحسن ظنك بالله وظن به أنه يعفو عنك  وهو العفو الغفور، وأنه يقبل منك، وأنه يدخلك الجنة لأنك موحد ومسلم، ولكن مع هذا تحذر السيئات؛ لأن السيئات تغضبه سبحانه، تحذر السيئات والمعاصي، وأحسن ظنك بربك مع التوبة إلى الله ومع الحذر أحسن ظنك بربك، ولا تقنط ولا تيئس وإن كان عندك معصية، لكن عليك أن تبادر بالتوبة والإصلاح قبل الموت؛ لأن المعاصي توجب سوء الظن بالله، تدعو إلى سوء الظن بالله.



فعليك أن تحذر المعاصي وأن تتوب إلى الله منها، وأن تجتهد في إحسان ظنك بربك، وأنه  الجواد الكريم الغفور الرحيم الذي يغفر لعباده الموحدين المؤمنين، ويتجاوز عن سيئاتهم، كما أنه سبحانه شديد العقاب لمن تساهل في حقه وارتكب معصيته، فتكون حسن الظن بالله مع الحذر من المعاصي، ومع التوبة إلى الله منها، وعدم الغرور وعدم الأمن من مكر الله .

حسن الظن بالله من العبادات الجليلة التي يبنغي أن يملأ المؤمن بها قلبه في جميع أحواله ويستصحبها في حياته، في هدايته، في رزقه، في صلاح ذريته، في إجابة دعائه، في مغفرة ذنبه ، في كل شيء.

يقول ابن مسعود رضي الله عنه: "والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله تعالى، والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بأن الخير في يده " رواه ابن ابي الدنيا".

ما أروع حسن الظن بالله حين يوقن المؤمن أن بعد الكسر جبرا، وأن بعد العسر يسرا، وأن بعد التعب راحة، وبعد الدمع بسمة، وبعد المرض شفاء، وبعد الدنيا جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين.

قل للذي ملأ التشــاؤم قلــبه .. ومضى يضيق حولنا الآفاقا

سر السعادة حسن ظنك بالذي .. خلق الحياة وقسم الأرزاقا

يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: [أنا عند ظن عبدي بي].

من ظن بالله خيرا أفاض عليه جزيل خيراته وجميل كراماته، ومن عامل الله باليقين أدهشه الله من عطائه بما يفوق خياله، فالله جل جلاله يعامل عباده على حسب ظنونهم به، ويفعل بهم ما يتوقعونه منه وفوقه.

إذا دعوت فظن بالله خيرا أنه سيستجيب دعاءك، وإذا أنفقت في سبيل الله فظن بالله خيرا أنه سيخلف عليك، وإذا تركت شيئا لله فظن بالله خيرا أنه سيعوضك خيرا مما تركت، وإذا استغفرت فظن بالله خيرا أنه سيغفر لك وسيبدل سيئاتك حسنات.

إذا ضــاقت فــباب الله رحــب .. ومـا خــاب الــذي لله آبــا

متى ما استحكمت قل يارحيما .. يفرجـها ويمنــحك الثوابـا

وأحسن بالكريم الظنَّ دوما .. تجد من لطفه العجب العجابا.