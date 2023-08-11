رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح قبل مباراة ليفربول وتشيلسي

يستعد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد ذلك عندما يواجه الريدز نظيره تشيلسي في افتتاح الدوري الإنجليزي.

وتقام باراة ليفربول وتشيلسي مساء الأحد المقبل في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

وينتظر محمد صلاح رقما قياسيا جديدا حال تسجيله هدفا امام تشيلسي حيث يمتلك الفروعون المصري ثماية أهداف في الجولة الأولى على مدار السنوات الماضية ويتساوى مع آلان شيرر وفرانك لامبارد وواين روني وفي حال تسيجله أمام تشيلسي ينفرد بالرقم القياسي كهداف المباريات الافتتاحية للبريميرليج.

وكان محمد صلاح قد سجل أول أهداف في افتتاح البريميرليج في أغسطس 2017 وظل على هذا المنوال حتى الموسم الماضي بتسجيله أمام توتنهام.

صفقات ليفربول وتشيلسي

ضم ليفربول صفقتين فقط، هما أكسيس ماك أليستر، ودومنيك سوبوسلاي، بعدما رحل عن روبيرتو فيرمينو، وجيمس ميلنر، فابينيو وهندرسون، ونابي كيتا.

وتعاقد تشيلسي مع سبع لاعبين على رأسهم روبرت سانشيز والمدافع أكسيل ديساسي من موناكو، ليزلي أوجوشوكو من رين، كريستوفر نكونكو من لايبزيج، نيكولاس جاكسون من فياريال، أنجيلو من سانتوس البرازيلي، ودييجو موريرا من بنفيكا.