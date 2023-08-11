الدوري الإسباني.. الهبوط التدريجي يطارد ديبورتيفو آلافيس رغم 7 صفقات

يفتتح فريق نادي ديبورتيفو آلافيس مواجهاته في الدوري الإسباني بالموسم الحالي 2023-2024 بلقاء جيد أمام نادي قادش، ويطمح في تقديم مستوى جيد ليؤكد بقاءه بالدوري للموسم المقبل، بعدما قام بالتعاقد مع 7 صفقات جديده لدعم صفوف الفريق.

لعب ديبورتيفو آلافيس 5 مواجهات ودية قبل بداية الدوري الإسباني، وحقق الانتصار في ثلاثة مباريات منها وخسر في مواجهتين.

هبوط تدريجي لـ ديبورتيفو آلافيس بعد الظهور الأول المقنع

كان الظهور الاول لديبورتيفو آلافيس في الدوري الإسباني جيد بعدما احتل الفريق المركز التاسع في الترتيب برصيد 55 نقطة، وكان بعيدًا عن خطر الهبوط لكنه بدأ مع مرور المواسم في هبوط المستوى التدريجي والذي قد ينتهي به الهبوط من جديد مع نهاية الموسم الذي سينطلق.

في موسم 2017-18 أنهى ديبورتيفو آلافيس الدوري الإسباني في المركز الرابع عشر برصيد 47 نقطة، وفي موسم 2018-19 انهى الموسم في المركز الحادي عشر برصيد 50 نقطة، وفي موسم 2019-20 كان في المركز السادس عشر بفارق 3 نقاط عن الهبوط، وهو نفس المركز الذي احتله في موسم 2020-21 بفارق 4 نقاط عن الهبوط.

موسم 2021-2022 كان أسوء فريق في الدوري الإسباني بعدما كان أول الهابطين عقب هزيمته في 23 لقاء من أصل 38، عاد الفريق للدوري الإسباني في الموسم الحالي وقام بالعديد من الصفقات حتى يستمر في الليجا للموسم المقبل.

صفقات ديبورتيفو آلافيس والراحلين

نجحت إدارة نادي ديبورتيفو آلافيس في التعاقد مع 7 صفقات جديده لدعم صفوف الفريق في رحلته الجديده بـ الدوري الإسباني بعد العودة لمنافساته في الموسم الحالي عقب الغياب عن نسخة الموسم الماضي بسبب الهبوط في نسخة 2021-2022.

تعاقد ديبورتيفو آلافيس مع انطونيو بلانكو وأندر جيفارا ونيكولا ماراس وجوليانو سيميوني ورافا مارين وأليكس بالبوا وآلان جودوي، ورحل عن صفوف الفريق كل من فلوريان ليجيونوجيسون وتوني مويا وتيكي هارا، وفيكتور لجورديا الذي اعتزل اللعب بشكل نهائي.