تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الحزم اليوم بالدوري السعودي

استقر المدرب الألماني يايسلة المدير الفني للنادي الأهلي على تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة الحزم، اليوم الجمعة، في اللقاء الافتتاحي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-2024.

اقرأ ايضًا..

ومن المقرر ان يشهد تشكيل الأهلي تواجد كل من روبيرتو فيرمينيو في خط الهجوم ويعاونه رياض محرز وسان ماكسيمان، فضلًا عن وجود ادوارد ميندي في مركز حراسة المرمى.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الحزم اليوم

في حين سيكون تشكيل يايسلة الأقرب لخوض تلك المواجهة مكون من:-

في حراسة المرمى: ادوارد ميندي.

في خط الدفاع: الحريجي وريان الحامد وفهد الحمد وإبراهيم الزبيدي.

في خط الوسط: فرانك كيسي وعلي الأسمري.

في خط الوسط الهجومي: رياض محرز ورياض بودبوز وسان ماكسيمان.

في قلب الهجوم: روبيرتو فيرمينو.

وسيمتلك الراقي على مقاعد البدلاء كل من فهد الرشيدي وسميحان النابت وهيثم عسيري وعبدالله عطيف بالإضافة إلى المجحد وزياد الجهني.

تنطلق مباراة الأهلي أمام الحزم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب ستاد عبدالله الفيصل.