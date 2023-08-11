رابطة الأندية تكشف سبب تأجيل إعلان جدول الدوري المصري

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة المصرية، عن سبب تأجيل إعلان جدول الدوري المصري في الموسم الجديد.

وأكد أن تأخر جدول الدوري الممتاز يرجع لتغير مواعيد بطولات الاتحاد الأفريقي موضحاً أن إنهاء الدوري في وقت مبكر إنجاز لعامر حسين المسؤول عن المسابقات في الرابطة وعضو اتحاد الكرة.

أكد النائب ثروت سويلم ، عضو رابطة الأندية ، أن تسويق اسم الدوري الممتاز على رأس اهتمامات الرابطة من أجل المنافسة مع الدوريات في المنطقة العربية.

وقال سويلم خلال تصريحات تليفزيونية إن الموسم الجديد سيشهد تطوراً في تصوير المباريات الخاصة بالدوري الممتاز تليفزيونياً بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أنه سيكون هناك دعم لأندية الدوري مالياً في ظل ظروف صعبة تواجه هذه الأندية موضحاً أن هناك تحديات ستواجه الرابطة في الموسم الجديد.

وكان النادي الأهلي قد حسم لقب الدوري المصري في النسخة الماضية للمرة الثانية والأربعين في تاريخه واحتل بيراميدز المركز الثاني.

يذكر أن بطولة كأس مصر نسخة 2023 لم تنته حيث سيتقابل الزمالك مع بيراميدز والأهلي ضد إنبي في نصف النهائي.