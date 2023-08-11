مبادرة "حياة كريمة" تحسن ملحوظ في حياة سكان قرى أسيوط

قدمت قرى محافظة أسيوط في صعيد مصر مشاركتها الفعّالة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ". تهدف هذه المبادرة إلى تحسين ظروف الحياة وتوفير خدمات أساسية متكاملة للمواطنين في القرى والأماكن النائية.

وقد تعاونت القرى في محافظة أسيوط مع الحكومة والجهات المعنية لتنفيذ عدة مشاريع ذات أولوية تناسب احتياجات سكان المناطق الريفية. يشمل ذلك تحسين البنية التحتية للقرى، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص العمل والدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وقد استفادت القرى في محافظة أسيوط من العديد من المشاريع التنموية المتنوعة، حيث تم تطوير الطرق وتوسيعها لتسهيل حركة المرور وربط القرى بالمدن القريبة. تم أيضًا تحسين الشبكة الصحية عن طريق إنشاء وتجهيز مراكز صحية جديدة وتوفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة.

بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع قاعات المحاضرات وتحسين المدارس وتزويدها بالمعدات التعليمية اللازمة. تم أيضًا توفير فرص تدريب وتأهيل للشباب والنساء في القرى لتمكينهم من الحصول على فرص عمل أفضل وزيادة دخلهم.

تعزيز الصمام الأمامي للتنمية….

وتهدف هذه المبادرة أيضًا إلى تعزيز الصمام الأمامي للتنمية وتوفير فرص العمل المستدامة في القرى. تم توفير قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تحسين الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

وقد أظهرت نتائج هذه المبادرة بالفعل تحسنًا ملحوظًا في حياة سكان القرى في محافظة أسيوط. فقد تحسنت الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتم توفير وظائف جديدة وفرص للتنمية الشخصية والاقتصادية.

وباعتبارها جزءًا من هذه المبادرة الرئاسية، تعكس قرى محافظة أسيوط التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة سكانها في ريف مصر. ومن المتوقع أن تستمر القرى في تنفيذ مشاريع مستقبلية لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المنطقة.