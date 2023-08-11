فيديو.. الكشف عن كأس البطولة العربية للأندية

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم، عن كأس البطولة العربية للأندية في نسختها التي تحمل اسم “ كأس الملك سلمان للأندية 2023 ”.

وجاء الإعلان عن كأس البطولة العربية في حضور معيض الشهري مدير البطولة وعبد الله الزايدي مدير فرع وزارة الرياضة، أمام مختلف الجماهير الرياضية.

ويعد كأس البطولة العربية للأندية مستوحى من الشماغ السعودي، الذى يعد أحد مظاهر الزي الرسمي السعودي.

ويعتلي كأس البطولة العربية مجسم لكرة قدم ذهبية، وفي الأسفل منه يبرز منحوتاً شعار بطولات الأندية العربية "أبطال العرب" ويبلغ وزن الكأس 6.100 كيلوجرام، وارتفاعها 39.5 سنتيمتر، ومصنوعة من النحاس البرونزي المطلي بماء الذهب الخالص من العيار 24.