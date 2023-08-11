الليلة.. مانشستر سيتي يقص شريط افتتاح البريميرليج بمواجهة بيرنلي

تنطلق منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي “ البريميرليج ”، بالمواجهة التي ستجمع بين مانشستر سيتي وبيرنلي والتي ستقام مساء اليوم الجمعة على استاد تيرف مور.

مانشستر سيتي يدخل المباراة بصفته حامل لقب البريميرليج ويبحث عن الحفاظ على لقبه وتحقيق أولى انتصاراته بالموسم الجديد بينما يسعى بيرنلي لتقديم عرض قوي في مستهل الموسم لتكون بداية جيدة لاسيما وأنها أمام حامل اللقب.

مانشستر سيتي وبيرنلي

وتنطلق مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية على ملعب تيرف مور معقل بيرنلي في إطار منافسات الجولة الأولى والافتتاحية لمنافسات الدوري الأنجليزي في موسم 2023/2024.

ويخوض مانشستر سيتي ثاني مبارياته في الموسم الجديد يوم الأربعاء الموافق 16 من الشهر الجاري عندما يواجه إشبيلية الإسباني في نهائي كأس السوبر الأوروبي، على أن يستأنف السيتيزن منافسات البريميرليج، يوم 19 أغسطس بمواجهة نيوكاسل يونايتد.

وقاد بيب جوارديولا، مانشستر سيتي لتحقيق ثلاثية الدوري الأنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، في المقابل صعد بيرنلي إلى البريميرليج في الموسم الحالي تحت قيادة المدرب البليجيكي فينسنت كومباني الذي كان لاعبًا لمانشستر سيتي.