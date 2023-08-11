رئيس المريخ: اندية الشركات سرقوا لاعبي الأندية الجماهيرية وقتلوا المتعة (فيديو)

اتهم أحمد جوهر رئيس نادى المريخ البورسعيدي، أندية الشركات بسرقة لاعبي الأندية الجماهيرية نظرا لما يمتلكونه من قدرات مالية تمكنهم من على دفع رواتب أعلى للاعبي الأندية الجماهيرية.

وطالب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، اتحاد الكرة بضرورة تطبيق قواعد اللعب النظيف والتي تنص على عدم إنفاق أي ناد لأكثر من قيمة الأموال الواردة له.

تحذير من اختفاء الأندية الجماهيرية

وأشار إلى أن كرة القدم للجماهير، وهي اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم، ومع ذلك الأندية الجماهيرية تواجه صعوبات ومشكلات كبيرة وبالتالي حدث خلال السنوات الماضية هبوط الأندية الجماهيرية وصعود أندية الشركات.

وحذر من اختفاء الأندية الجماهيرية والشعبية تدريجياً من المسابقات، مشيرا إلى أن الأندية الشعبية هي عصب كرة القدم المصرية.