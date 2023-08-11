تنفذ الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال تنظيم سلسلة من الفاعليات الثقافية والفنية في فرع ثقافة أسيوط.

وفي هذا السياق، قام قصر ثقافة الغنايم، بتنظيم فعاليات برنامج "ثقافتنا في اجازتنا" للموسم الصيفي الجديد.

واستقبل القصر مجموعة من الأطفال الذين تم اختيارهم للمشاركة في هذه الفعاليات.

تضمنت الفعاليات العديد من المواهب في مجال الموسيقى والغناء والعزف.

وقد قدمت هذه المجموعة الشابة عروضًا مبهرة للحاضرين، حيث استمتع الأطفال والمشاركون بتلك التجربة الفريدة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لإيجاد بيئة ثقافية مشجعة ومثرية للشباب في المحافظات المختلفة من خلال توفير الفرص والمنصات للتعبير عن المواهب الفنية والثقافية.

يذكر أن هذه الفعاليات تأتي ضمن سلسلة الأنشطة التي ستقام في إقليم وسط الصعيد الثقافي خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف تعزيز الحياة الثقافية والفنية في المجتمع وتطوير المواهب الشابة في هذا القطاع.

انشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم

انشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم

انشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم

انشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم

انشطة الغناء والموسيقى تواصل فعاليتها بقصر ثقافة الغنايم