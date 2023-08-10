خبيرة أسرية: رفض عمل المرأة يهدم كيانها (فيديو)

علقت الدكتورة عبير حمدي المحامية والمتخصصة في الشأن الأسري، على دعاوي رفض عمل المرأة، التي عاودت الانتشار مؤخرا، مؤكدة أنها تستهدف هدم كيانها وتواجدها.

وأضافت خلال لقاءها مع برنامج "خط أحمر" الذي يذاع على “قناة الحدث اليوم”، الخميس، أن الواقع الاقتصادي الحالي يفرض على الجميع متطلبات معينة، موضحة أن المرأة تستهدف مساعدة زوجها في نفقات البيت وتلبية احتياجات أبنائهم.

وأوضحت أن المرأة تريد أن تستفيد من الشهادة العملية التي حصلت عليها بعد سنوات من الشقاء والعناء، متابعة: “أؤيد عمل المرأة بشرط عدم تعارضه مع رعاية بيتها وأبنائها”.

وأشارت إلى أن العمل يساهم ويساعد المرأة في تربية أولادها بشكل أفضل وينعكس قدرتها ومكانتها العلمية علي بيتها وأبنائها، ويخلق مزيدا من الأفق والتطلعات لدى النشء.

مميزات عمل المرأة:

التنوع والإبداع: تعتبر المرأة إضافة قيمة في مكان العمل من خلال توفير وجهات نظر وأفكار مختلفة، مما يعزز التنوع والإبداع في فرق العمل.

القدرة على التوازن: تتمتع النساء عادةً بقدرة جيدة على إدارة وقتهن وتحقيق توازن بين العمل والحياة الشخصية، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تحقيق إنتاجية أفضل ورضا عام في الحياة.

المهارات الاجتماعية: تمتلك الكثير من النساء مهارات اجتماعية قوية، وتكون غالبًا متعاونة وقادرة على التواصل بفعالية، مما يساهم في بناء فرق عمل قوية وتعزيز التفاعل الاجتماعي.

الحس العاطفي: قد يكون للنساء حس عاطفي متطور، مما يمكن أن يسهم في تعزيز التعاون والتفاهم في مكان العمل وتعزيز العلاقات الإنسانية.

عيوب عمل المرأة:

الأدوار المزدوجة: يواجه الكثير من النساء ضغوطًا نتيجة للتوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية والأدوار المزدوجة التي يجب أن يلعبنها كأمهات وزوجات.

ضغوط المظهر الخارجي: تتعرض النساء في بعض الصناعات لضغوط الظهور بمظهر خارجي مثالي، وهذا يمكن أن يؤثر على الثقة بالنفس والصحة النفسية.

التوازن بين القوة واللين: في بعض الأحيان، قد تواجه النساء تحديات في إيجاد التوازن بين القوة واللين في مكان العمل، حيث يمكن أن تعتبر صفات مثل القوالتواضع قد تواجه بعض الصعوبات في بيئات العمل التي تفضل السمات القوية والتنافسية.