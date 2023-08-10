ضبط مدمن يعتدى بالضرب على شقيقته بسبب جرعة مخدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم بالتعدي على شقيقته بالضرب المبرح بسبب رفضها إعطاءه أموالا لشراء المواد المخدرة فى منطقة المعصرة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من "س.ج"، 36 سنة، موظفة، تتهم شقيقها المدعو "أ.ج"، بالتعدي عليها بالضرب المبرح بسبب رفضها إعطاءه أموالا لشراء المواد المخدرة.

أضافت فى بلاغها أنها تقوم بالإنفاق على المنزل بسبب إصابة والدها بمرض مزمن، وأن شقيقها تعدى عليها بالضرب المبرح ومنعها من دخول المنزل بسبب رفضها إعطاءه مبالغ مالية لشراء المواد المخدرة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن جهة أخرى تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص مصابًا بجروح بالرأس ويزعم بقيام جيرانه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجاري تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة من أحد المستشفيات باستقبالها طرف أول: (أحد الأشخاص ووالدته) طرف ثان: (إحدى السيدات وزوجة نجلها) جميعهم مصابون بجروح متفرقة بالجسم ويقيمون بدائرة القسم.ب

الانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، كما اتهم الطرف الأول (شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" من أهلية الطرف الثانى) بالتعدى عليهما بالضرب لذات الخلافات، وقد أمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.