جامعة الملك سلمان تنظم زيارة ميدانية لطلاب الطب البيطري

نظمت جامعة الملك سلمان الأهلية بجنوب سيناء، زيارة ميدانية لطلاب كلية الطب البيطري لمزرعة العجول والأبقار والماعز والأغنام بمدينة سدر، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، ومعهد بحوث الصحراء.

وأشارت الدكتورة رحاب الجوهري - مدير مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إن الهدف الأساسي من الزيارة تعلمي بحت، ومساعدة الطلاب على اكتساب الخبرات التعليمية على أرض الواقع، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، وذلك بتوجيهات اللواء إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

كما أن الطلاب شاركوا خلال الزيارة في الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، ضمن برنامج التدريب الصيفي الخاص بالجامعة، والذي يهدف إلى دعم الطلاب للتعلم على أرض الواقع، واكتسابهم الخبرات التى تؤهلهم للعمل مستقبلا.