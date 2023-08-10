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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

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11 مليون جنيه لتطوير شبكة كهرباء طور سيناء

خطة تطوير شبكة الكهرباء
خطة تطوير شبكة الكهرباء بالطرق الرئيسية والفرعية

 أكد مبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، أنه جار تنفيذ خطة تطوير شبكة الكهرباء بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة بتكلفة تصل إلى 11 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الخاصة بالمدينة، والتي تستهدف مد شبكة الكهرباء لتركيب أعمدة إنارة جديدة، وإعادة صيانة وتدوير الأعمدة القديمة، وذلك بالتنسيق مع قسم الكهرباء بالمدينة.
 

 ومن المقرر أن يجري تركيب 612 عامود بشوارع الأحياء المختلفة، إضافة إلى إجراء صيانة شاملة لأعمدة الإنارة القديمة وتغيير الكشافات غير الصالحة للإنارة بالأعمدة التي لا تحتاج إلى صيانة، وتغطية علب الكهرباء حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين، خصوصًا الأطفال.


 وأكد استمرار العمل في وضع أعمدة إنارة جديدة تخدم الطرق الرئيسية والحيوية بالمدينة.