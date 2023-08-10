11 مليون جنيه لتطوير شبكة كهرباء طور سيناء

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أكد مبروك الغمريني، رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، أنه جار تنفيذ خطة تطوير شبكة الكهرباء بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة بتكلفة تصل إلى 11 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الخاصة بالمدينة، والتي تستهدف مد شبكة الكهرباء لتركيب أعمدة إنارة جديدة، وإعادة صيانة وتدوير الأعمدة القديمة، وذلك بالتنسيق مع قسم الكهرباء بالمدينة.



ومن المقرر أن يجري تركيب 612 عامود بشوارع الأحياء المختلفة، إضافة إلى إجراء صيانة شاملة لأعمدة الإنارة القديمة وتغيير الكشافات غير الصالحة للإنارة بالأعمدة التي لا تحتاج إلى صيانة، وتغطية علب الكهرباء حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين، خصوصًا الأطفال.



وأكد استمرار العمل في وضع أعمدة إنارة جديدة تخدم الطرق الرئيسية والحيوية بالمدينة.