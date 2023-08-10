أمريكا وإيران تتوصلان إلى اتفاق حول تبادل السُجناء

توصلت "واشنطن وطهران"، إلى اتفاق حول تبادل السُجناء، وستتلقى إيران بموجبه 6 مليارات دولار من أموالها المُجمدة لاستخدامها في أغراض إنسانية، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، مساء اليوم الخميس.

كما توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح خمسة سجناء أمريكيين مقابل العديد من الإيرانيين المسجونين وإلغاء تجميد ما يقرب من 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم استخدام الأموال غير المجمدة بموجب شروط الاتفاقية لأغراض إنسانية.

الجنسيتين الأمريكية والإيرانية

وأضافت أنه كخطوة أولى في تنفيذ الاتفاقية، أطلقت طهران سراح أشخاص يحملون الجنسيتين الأمريكية والإيرانية المزدوجة سبق اتهامهم بالتجسس، ويخضعون حاليا للإقامة الجبرية.

وأفادت وكالة "ا ف ب" بأن هذا التطور يأتي بعد جهود دبلوماسية هادئة ومضنية بين البلدين يُعتقد أنها تشمل الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة في كوريا الجنوبية.

من ناحية أخرى، قالت السلطات الإيرانية إن حريق غابات اندلع نتيجة طقس شديد الحرارة، حيث اضطرم لفترة وجيزة بالأراضي العشبية حول سجن إيفين شمالي طهران، ما أدى لانفجار ألغام بمنطقة أمنية حول المنشأة.

وأفادت وكالة "ميزان" للأنباء التابعة للسلطة القضائية بأن الحريق الذي استمر "بضع دقائق" فقط تمت السيطرة عليه على الفور، ولم يلحق أي ضرر بمرافق السجن.

وأشارت "ميزان" إلى أن "الحريق امتد إلى منطقة التلال المحمية حول سجن إيفين وتسبب في انفجار عدد من الألغام"، في حين لم ترصد الوكالة ضحايا أو تذكر تفاصيل عن نوعية الألغام.

تُجدر الإشارة إلى أن السجن محاط أيضا بأسلاك شائكة يسري فيها التيار الكهربائي.