وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمصريين بالخارج حول تطبيق مبادرة السيارات

زفت السفيرة سها جندي ، وزيرة الهجرة وشئون الم ريين بالخارج عبر صفحتها الشخصية “ فيسبوك” بشرى سارة حول موعد إطلاق تطبيق مبادرة سيارات المصريين بالخارج.

وقالت الوزيرة عبر صفحتها على فيسبوك: “عندي اخبار حلوة لاخواتنا المشاركين في مبادرة السيارات اخيراً، اللي بقالي فتره باقولهولكو، هينزل النهارده رسمي علي التطبيق، بأن كل من سجل علي التطبيق ولم يسعفه الوقت قبل انتهاء المبادرة يستطيع الان استكمال الاجراءات الخاصة باستنزال السيارات وربط الودائع، ومن صدرت له موافقات استيرادية يستطيع ان يستكمل الاجراءات الخاصة باستنزال السيارة”.

وتابعت الوزيرة: “ الخبر السار الاخر، لجميع المستحقين، ان شاء الله ستصلكم رسائل شخصية علي الايميل، لجميع مستحقي فروق الوديعة، تبلغكم بالفرق المستحق لكم، ويتم التنفيذ بأذن الله بداية من يوم الاحد، حيث سيطلب منكم تسجيل طلبكم علي التطبيق تماشيا مع منطوق القانون”.



واختتم وزيرة الهجرة في رسالتها للمصريين بالخارج: “ربنا يتمها علي خير للجميع يا رب ويسعدكو دائماً. مساء الاخبار السعيدة”.