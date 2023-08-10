عاجل
توريد القمح يفوق المتوقع والتقارير تبشر بعدم حدوث أزمة برغيف الخبز.. فيديو
الخميس 10 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

وزيرة الهجرة تزف بشرى سارة للمصريين بالخارج حول تطبيق مبادرة السيارات

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

 

زفت السفيرة سها جندي ، وزيرة الهجرة وشئون الم ريين بالخارج عبر صفحتها الشخصية “ فيسبوك” بشرى سارة حول موعد إطلاق تطبيق مبادرة سيارات المصريين بالخارج. 

 وقالت الوزيرة عبر صفحتها على فيسبوك: “عندي اخبار حلوة لاخواتنا المشاركين في مبادرة السيارات اخيراً، اللي بقالي فتره باقولهولكو، هينزل النهارده رسمي علي التطبيق، بأن كل من سجل علي التطبيق ولم يسعفه الوقت قبل انتهاء المبادرة  يستطيع الان استكمال الاجراءات الخاصة باستنزال السيارات وربط الودائع، ومن صدرت له موافقات استيرادية يستطيع ان يستكمل الاجراءات الخاصة باستنزال السيارة”.

وتابعت الوزيرة: “ الخبر السار الاخر، لجميع المستحقين، ان شاء الله ستصلكم رسائل شخصية علي الايميل، لجميع مستحقي فروق الوديعة، تبلغكم بالفرق المستحق لكم، ويتم التنفيذ بأذن الله بداية من يوم الاحد، حيث سيطلب منكم تسجيل طلبكم علي التطبيق تماشيا مع منطوق القانون”. 


واختتم وزيرة الهجرة في رسالتها للمصريين بالخارج: “ربنا يتمها علي خير للجميع يا رب ويسعدكو دائماً. مساء الاخبار السعيدة”.

FB_IMG_1691693766322
FB_IMG_1691693766322

مواد متعلقة

العبيدي: ننتظر تفاصيل وآلية إصدار وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج

بنت النيل المصرية "مرچان" تفوز بالميدالية الذهبية بالرماية .. شاهد

بالدولار .. تفاصيل إطلاق أول وثيقة معاش للمصريين بالخارج

خدمات تقدمها القنصلية المصرية للمصريين بالكويت

للمصريين في السعودية.. أسعار الذهب بالمملكة بعد قرار الفيدرالى الأمريكي رفع الفائدة

ليس لديهم أوراق ثبوتية.. موقف الطلاب "الروسية والسودانية" من امتحانات تحديد المستوى

موعد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المحولين من الجامعات الروسية والسودانية

آراء المصريين بالخارج في مؤتمرهم السنوي بنسخته الرابعة.. فيديو