حركة المرور بمحور صلاح سالم مساء اليوم

تباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، مساء اليوم الخميس، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر.

كما شهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

انتشرت قوات الإدارة العامة للمرور، بالطرق والميادين والطرق السريعة، لتسيير حركة المرور.

شهدت الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة، زحامًا فى حركة السيارات بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات، وسط تمركز الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات أوقات الذروة للزحام على مدار اليوم بالكامل.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته، نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتكثيف الوجود الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وشددت الإدارة العامة للمرور على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وعدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

وفى سياق آخر، قامت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 6 سنوات، لاتهامه بتهدد طالبة ثانوي بنشر صور فاضحة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 26517 لسنة 2022 أول المنتزه، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة المنتزه أول، يفيد ببلاغ من موظفة تفيد بتعرضها وابنتها للتهديد من شخص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

المتهم تبادل مع المجنى عليها صورها الشخصية باعتباره فتاة.

وكشفت التحريات قيام المتهم "ح. ح"، عاطل، بإنشاء صفحة باسم فتاة على "فيسبوك" وتعرف على طالبة ثانوي، وتبادل معها صورها الشخصية باعتباره فتاة، وهددها عن طريق رسائل عبر "فيسبوك" بنشر صور عارية للمجنى عليها، لم تتجاوز الـ 18 عامًا، وطلب منهما دفع مبالغ مالية له نظير عدم نشرها.

وتبين من الفحص الفنى أن الرقم التعريفى الخاص بالرابط الخاص بحساب مرسل الرسائل عبر "فيس بوك" خاص برقم هاتف محمول ومستخدمه المتهم.

انتقل ضباط إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى محل إقامة المتهم، وألقى القبض عليه وبحوزته هاتف محمول، وتبين وجود حساب على "فيسبوك" باسم الحساب المستخدم في ارتكاب الواقعة ووجود الرسائل بينه وبين المجنى عليها والصور والمقاطع.

وأكدت التحقيقات تعمد المتهم إزعاج ومضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن استخدم هاتفه في إرسال الرسائل موضوع الاتهام، وأنشأ وأدار واستخدم حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية عبر برنامج للتواصل الاجتماعي.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.