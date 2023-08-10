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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالتل الكبير

حملة مكبرة لرفع الإشغالات
حملة مكبرة لرفع الإشغالات

 قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير اليوم الخميس، بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام.

 وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٤ محضر إشغال طريق، وتم مصادرة الإشغالات كافة، وذلك بمناطق شارع أحمد عرابي وأمام كوبري التل الكبير الرئيسي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.

 يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في القطاعات كافة؛ لضبط الشارع ورفع أي إشغالات أو مخالفات من شأنها تعطيل الحركة المرورية، بالإضافة إلى تأكيد التزام جميع المحال والمنشآت التجارية بتطبيق القانون.

 جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة لحالة الشارع، وإزالة الإشغالات والمعوقات كافة التي تعيق حركة المارة والسيولة المرورية.