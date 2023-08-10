سمر يسري تخطف الأنظار بمايوه صارخ

شاركت الإعلامية سمر يسري متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام، أثناء استجمامها بالعطلة الصيفية أمام حمام السباحة.



وبدت سمر يسري بإطلالة مثيرة، اثناء استجمامها بالعطلة الصيفية، حيث ارتدت مايوه شبيكة باللون الأبيض، ونسقت عليه كاش مايوه باللون البرتقالي الصارخ.



واختارت ترك خصلات شعرها بشكل انسيابي ناعم وعليه قبعة صممت من الخوص، واختارت نظارة شمس بينك تناغمت مع ملامحها ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.



سمر يسري



سمر يسري من مواليد 22 مايو 1975، هي إعلامية مصرية ومقدمة برامج، حاصلة على إجازة في إدارة الأعمال من جامعة سيتي الأمريكيّة.

بدأت عملها في مجال الإعلام مع قناة الراي الكويتية وقدمت البرنامج الترفيهي «نغم» ثمّ بعد ذلك انتقلت إلى شاشة التلفزيون المصري وقدمت برنامجي «مين فينا» و «ليلة طرب».

انتقلت سمر بين عدد من المحطات الفضائية حيث قدمت عدة برامج متنوعة على عدة قنوات من بينهم قناة «الساعة الليبيّة» حيث قدّمت برنامجاً حواريّاً نسائيّاّ بعنوان «ساعة مع حواء» وهذا البرنامج بشكل عام يتبنى الحوار عن شؤون المرأة الليبيّة والعربيّة وقد أحدث هذا البرنامج ضجّةً كبيرة من ناحية الجرأة في طرح المواضيع.

في عام 2012 قدمت برنامج «سمر والرجال» على شاشة قناة القاهرة والناس، وقد استضافت فيه 30 نجما من عدة مجالات إعلامية مختلفة، وقد حصل البرنامج على أعلى نسبة مشاهدة بين مختلف الفئات العمرية، وفي عام 2014 قدمت البرنامج الحواري «ليلة بيضا حمرا سودة» وهو برنامج حواري بشكل عام مع مشاهير المجتمع المصري لاستكشاف حياتهم الشخصية، ومواجهتهم بتصريحاتهم المتناقضة، تم عرضه في رمضان في 2014.

عام 2015 قدمت برنامج ليلة سمر وقد اثار هذا البرنامج الجدل في الوسط الثقافي والجمهوري إلى حد ما وتم تأييده وانتقاده بشكل وبآخر، تم تقديمه على قناة إم بي سي مصر.