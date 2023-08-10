استهداف سيارة وزير الدفاع اللبناني.. رصاص طائش أم محاولة اغتيال؟

استهداف سيارة وزير الدفاع اللبناني.. رصاص طائش أم محاولة إغتيال؟.. لم تصدر الأجهزة الأمنية في لبنان، حتى الآن، بيانات رسمية حول حادث إطلاق نار، استهدف سيارة موريس سليم، وزير الدفاع اللبناني.

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وقال شهود عيان، إن سيارة وزير الدفاع كانت تسير في اتجاه منطقة الحازمية، وأثناء سيرها تعرضت لطلق ناري في الزجاج الخلفي للسيارة، ما أدي لتهشمها، ولم يؤكد حتى اللحظة عدد الطلقات التي اطلقت على السيارة.

استهداف سيارة وزير الدفاع اللبناني

وتعرضت المنطقة التي وقعت بها الحادثة لوابل من الرصاص قبل وقت قليل من مرور سيارة وزير الدفاع اللبناني من قبيل المصادفة، إذ إن المنطقة كانت تشهد تشييع جثمان أحد قتلى أحداث الكحالة أمس.

وأصاب الرصاص الطائش أصاب مناطق كثيرة في هذه المنطقة التي وقع بها الحادث، وتجسد ذلك على واجهات الأبنية والمحال التجارية، فضلًا عن تهشم الزجاج الأمامي لعدد من السيارات.

استهداف سيارة وزير الدفاع اللبناني

وذكر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن البيان الوحيد الذي خرج ومتعلق بالحادث تحدث عن سلامة وزير الدفاع وأن سيارته أصيبت برصاصة دون أن يشير لعملية اغتيال أو استهداف الموكب برصاصة، وأنه تحدث عن رصاصة مجهولة.