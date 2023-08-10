ضبط 38 شيكارة دقيق مدعم في حملة تموينية

شنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع مباحث التموين، اليوم الخميس، حملة تموينية أسفرت عن ضبط 10 آلاف علبة سجائر و38 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتشديد الرقابة علي الأسواق ومحاربة السوق السوداء.

وقال ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، إنه تم خروج الحملة التموينية بالاشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين بأسيوط والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين بأسيوط، وأسفرت عن ضبط توكيل سجائر غير مرخص بداخل 20 كرتونة سجائر بإجمالي عدد 10000 علبة سجائر كليوباترا، في بندر أسيوط.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

جاء ذلك خلال حملة تموينية مكبرة شنتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام ‏شرطة ‏التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجاري‎.‎