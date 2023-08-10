العبيدي: ننتظر تفاصيل وآلية إصدار وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج

بعد الإعلان عن إطلاقها..

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أننا نرحب بكل قرار يهدف إلى رعاية أبناء مصر في الخارج، خاصة وأنهم يقومون بدور هام في رفعة مصر في كافة المجالات هذا الذي يجعلهم يتطلعون إلى مزيد من الاهتمام من جانب الدولة المصرية بهم مرة وبأبنائهم مرة أخرى.

وأضاف بهجت العبيدي أن هناك العديد من الملفات ينتظر مصريو الخارج أن تعمل عليها الدولة المصرية وأن هناك مطالب مشروعة تقدم بها المشتغلون بالعمل المصري العام في الخارج في مؤتمرهم الأخير الذي نظمته وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نهاية الشهر السابق.

وذكر مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن إصدار وثيقة للمعاش بالدولار للمصريين بالخارج، إن كان سيتحصل المصري المشترك في هذه المظلة، حينما يصل إلى السن القانونية معاشه بالدولار، يمثل خطوة هامة في طريق الضمان المعيشي الذي يسعى المصري في الخارج لتحقيقه، خاصة وأنه وأسرته قد اعتاد على الحياة في مستوى معين، من الصعوبة بمكان النزول عنه في نهاية حياته.

وأكد العبيدي أن أبناء مصر في الخارج ينتظرون بشغف كبير عقد الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمر اطلاق "أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج" وذلك يوم الاثنين المقبل بمقر الهيئة بالقرية الذكية، حتى يتسنى لهم معرفة كافة التفاصيل حول هذه الوثيقة.

وتوقع مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن تلقى هذه الوثيقة ترحيبا كبيرا، هذا الذي سيتوقف على التفاصيل التي سوف يتم الإعلان عنها في المؤتمر السالف الذكر، متمنيا أن تكون هناك آلية منضبطة لتحقيق الحد الأقصى من نتائج هذه الوثيقة لكل من الدولة المصرية من ناحية وأبناء مصر في الخارج من ناحية ثانية.