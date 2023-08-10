الفيضانات تضرب النرويج بقوة وتُجلي آلاف الأشخاص

اضطر حوالي 4 آلاف شخص يعيشون في جنوب وشرق "النرويج" بالقرب من الأنهار والسدود إلى إخلاء منازلهم بسبب الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة المُستمرة مُنذ بداية الأسبوع، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس.

واستخدم رجال الإنقاذ المروحيات لإجلاء سكان المناطق النائية.

وحذرت السلطات النرويجية من أن الفيضانات قد تستمر حتى يوم الجمعة، لذلك سيتم إغلاق الطرق السريعة الرئيسية في البلاد في الأيام القليلة المقبلة.

خطر الفيضانات والانهيارات الأرضية

وأصبح الوضع صعبا في عدد من الأماكن في جنوب النرويج. حيث غيرت إدارة الموارد المائية والطاقة اليوم الخميس المستوى البرتقالي لخطر الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى اللون الأحمر وهو الحد الأقصى للخطر في الجزء الجنوبي من البلاد.

وبعد فيضان نهر غلوما، الأطول في البلاد، يوم أمس في الجزء الجنوبي من النرويج انهار سد جزئيا. وقالت الشرطة المحلية إن الخبراء يحاولون تقييم الأضرار الناجمة عن الانهيار.

من ناحية أخرى، أعلن مسؤولون صينيون يوم الأربعاء، عن مقتل 33 شخصا وفقدان 18 آخرين جراء الفيضانات التي أعقبت أمطارا غزيرة هطلت على بكين.

وأوضح المسؤولون أن 33 شخصا لقوا حتفهم بشكل رئيسي بسبب الفيضانات أوانهيار المباني، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف الرقم الذي أعلنه المسؤولون يوم الثلاثاء الماضي.

وقال نائب عمدة بكين، شيا لينماو، خلال مؤتمر صحفي: "أود أن أعبر عن أعمق التعازى لمن لقوا حتفهم أثناء تأدية الواجب والضحايا التعساء".

وتعرضت العاصمة الصينية لأمطار غزيرة قياسية في الأسابيع الأخيرة، ألحقت أضرارابالبنية التحتية، وجرفت مساحات شاسعة من ضواحي المدينة والمناطق المحيطة بها.