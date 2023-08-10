إنشاء نادي للصيد والرماية بالوادي الجديد

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم، اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، والوفد المرافق، للتنسيق بشأن إنشاء نادي للصيد والرماية بالمحافظة. يأتي ذلك استكمالًا لمشروع إنشاء نادي الهجن والتوسع في الرياضات التي تتلاءم مع طبيعة المحافظة. كما تم استقبال وفد من الأطباء الأسبان الذي يزور المحافظة على مدار ثلاثة أيام بهدف تبادل الخبرات في المجال الطبي وتدريب الكوادر الطبية، وذلك كخطوة تطويرية ناتجة عن الزيارة السابقة للوفد الأسباني.

وقام المحافظ، برفقة وفد الاتحاد المصري للرماية بزيارة مجمع المصالح المميكن شمال الخارجة، والذي لاقى استحسانًا كبيرًا من الزوار. كما تمت زيارة مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تفقد العيادات المختلفة والعلاج المائي ووحدة العلاج عن بعد. وقد أبدى الوفد إعجابه بمستوى الرعاية والخدمات المُقدمة من خلال هذا الصرح المتكامل.

وفي ختام الجولة، قام رئيس الاتحاد المصري للرماية بغرس نخلة في حديقة "30 يونيو"، في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة وللنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.

وتعد هذه الزيارة والتنسيق الدقيق بين الجهات المعنية خطوة هامة نحو تطوير الرياضة والمجال الطبي في المحافظة، وتعزز من التعاون الدولي لتبادل الخبرات وتعميق العلاقات بين مصر وإسبانيا.

إنشاء نادي للصيد والرماية بمحافظة الوادي الجديد