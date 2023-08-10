سلطنة عمان تترأس اجتماع لجنة التنمية الصناعية لدول الخليج

عقد مؤخرًا بمبنى الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاجتماع التاسع للجنة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور ممثلي دول مجلس التعاون، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وناقش الاجتماع عددًا من المواضيع منها استكمال مراجعة قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومناقشة قوائم السلع الخاضعة للحماية الجماعية، كما تم التطرق إلى تجارب الدول الأعضاء في مجال مصانع المستقبل ومناقشة إنشاء منصة معلومات إلكترونية تعنى بالمشاريع الصناعية الخليجية، كما تم استعراض مبادرات الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية.



تعمل لجنة التنمية الصناعية على تشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي وتنسيق النشاط الصناعي فيما بينها، ووضع السياسات واقتراح الوسائل المؤدية إلى التحول الصناعي للدول الأعضاء على أساس تكاملي.