الدوري الإيطالي.. كيف استعد أتالانتا لموسم الكالتشيو الجديد

ايام قليلة تفصلنا عن انطلاق صافرة أحداث البداية للموسم الجديد لبطولة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم 2023 ـ 2024 .

مباريات ودية

و خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادى أتالانتا الإيطالي، استعدادا للموسم الجديد، عدة مباريات ودية، فكانت البداية أمام برو فرتشيلي والفوز بسداسية نظيفة، والمواجهة الثانية ضد بورنموث والانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوزبثلاثية نظيه على برو سيستو بالمواجهة الودية الثالثة، والخسارة فى رابع اللقاءات بأربعة أهداف مقابل هدف أمام يونيون برلين، ويختتم أتالانتا بالمباراة الودية الخامية ضد يوفنتوس المقرر لها يوم 12 أغسطس الجاري.

صفقات أتالانتا

ـ انضمام اللاعب ميتشيل باكر قادما من نادى باير ليفركوز فى صفقة انتقال بلغت قيمتها 10 مليون يورو بالاضافة الى مليون يورو متغيرات أخرى.

ـ حسم أتالانتا التعاقد مع اللاعب ميشيل نداري أدوبو قادما من صفوف تورينو فى عقد يمتد حتى يونيو عام 2027 .

ـ وانضم اللاعب جيانلوكا سكاماكا قادما من صفوف نادى وست هام الانجليزي فى عقد يمتد حتى يونيو عام 2027 .

الراحلون

ـ افتقد أتالانتا لخدمات اللاعب راسموس هويلوندر بعد رحيله الى صفوف نادى مانشستر يونايتد الانجليزي بقيمة 80 مليون يورو.

ـ ورحل اللاعب ماركو سبورتيلو الى صفوف نادى ميلان الايطالى فى عقد يمتد حتى عام 2027 .

و تنطلق مباريات الدوري الإيطالي، لموسم 2023-2024 يوم الأحد 20 أغسطس 2023 على ان ينتهي الموسم الكروى يوم الأحد 26 مايو 2024.