تصادم سيارتين ملاكى على طريق الساحل الشمالى.. تفاصيل

أصيب 5 أشخاص من محافظة الإسكندرية والجيزة، فى حادث تصادم سيارتين ملاكي، عند الكيلو 135 على طريق إسكندرية - مطروح، في نطاق قرية رأس الحكمة، بالساحل الشمالي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجى لتلقى العلاج.

واستقبل مستشفى العلمين، سهيلة صلاح محمود "24 سنة" من الإسكندرية، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وسناء جابر كاظم "24 سنة" من الإسكندرية، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وبسنت محمد كارم 24 سنة من الإسكندرية، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، لمياء محمود علي "24 سنة" من الإسكندرية، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وزهرة حسن عباس "24 سنة" من الجيزة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ إجراء المعاينات الفنية للوقوف على أسباب الحادث، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير حركة المرور بشكل طبيعي، وأخطرت النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

وتضمنت توصيات الإدارة العامة للمرور:

1- السير بسرعات منخفضة نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.



2- التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدًا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.



3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.



4- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.



5- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت

المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كيلومترات فى السرعة من "40 - 50 مترًا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق.