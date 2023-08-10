محافظ جنوب سيناء يزور منطقة البتراء الأثرية بالأردن

بعد زيارة استمرت 24 ساعة وقبل مغادرتة مدينة العقبة عائدا الى ارض الوطن، قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بدعوه من الدكتور سليمان على الفرجات رئيس مجلس المفوضين ورئيس مدينة البتراء بجولة بمدينة البتراء السياحية، كما قام بزيارة متحف المدينة.



وأعرب محافظ جنوب سيناء في ختام الزيارة عن سعادته الغامرة بزيارته لهذة المنطقة الاثرية الرائعة كمدينة أثرية وتاريخية وسياحية لها شهرة عالمية، والتي تعد أكثر الأماكن جذبًا للسياح على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية.



كما أنها واحدة من أهم الوجهات السياحية لزعماء العالم، وجميع الوفود السياحية، متمنيا زياردة اوجة والتعاون وتبادل الوفود السياحية بين المدينة ومدن جنوب سيناء السياحية .