مد إطلاق جائزة الجودة والتميز لعام 2023 في جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط عن إطلاق الجامعة لجائزة الجودة والتميز لعام 2023م؛ بهدف رفع كفاءة الجهاز الإدارى، ونشر ثقافة الجودة والتميز، وتشجيع التنافسية بين مختلف أقسام الجامعة، وتشجيع روح الإبداع لدى الموظفين، وبناء نموذج مؤسسي جيد يطبق مفاهيم الحوكمة، و التنمية المستدامة، مضيفا أن المسابقة تتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، و (رؤية مصر 2030)؛ وتتوافق مع معايير التميز الحكومي؛ حيث تقدم كل عام جائزة لأفضل كلية، ولأفضل فريق عمل، ولأفضل موقع إلكتروني، ولأفضل مبادرة إلكترونية.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، كافة قطاعات الجامعة وكوادرها؛ للمشاركة بإيجابية ضمن فعاليات المسابقة، والتي تستمر حتى الإثنين الموافق ٢١ من أغسطس الجاري .

تأتي جائزة الجودة والتميز، والتي تنظمها إدارة الجودة والتميز بالجامعة، تحت إشراف الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة والمشرف علي الجائزة ، والأستاذ مصطفي حسن أمين الجامعة المساعد والمدير التنفيذي للجائزة ، والأستاذ محمد عباس مدير الجودة والتميز، ومنسق عام الجائزة، ويتم التقديم إلكترونياً فقط؛ عن طريق إرسال رسالة إلكترونية موضحاً بها فئة الجائزة المراد الاشتراك فيها، علي البريد الإلكتروني:

[email protected]

أو علي الواتساب الخاص بالإدارة؛ على الرقم الآتي:

01021854159