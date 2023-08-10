المهندس ياسر عبدالله يوجه نصائح للمواطنين عند شراء عقار جديد

قال الاستشاري العقاري المهندس ياسر عبدالله: “إن الكثير من المواطنين يلجأون حاليًّا إلى استثمار أموالهم في السوق العقارية من خلال شراء عقارات لحفظ قيمة نقودهم أو بيعها فيما بعد بسعر مرتفع”.

ووجه ياسر عبدالله، عددًا من النصائح عند شراء عقار جديد، مؤكدًا أنه قبل البدء في عملية البحث عن عقار جديد، قم بتحديد احتياجاتك ومتطلباتك بوضوح، اعرف ما الذي تبحث عنه في العقار، مثل الموقع، الحجم، تكوين الغرف، والمميزات الأخرى التي تعتبرها ضرورية.

أضاف: "حدد المبلغ الذي يمكنك تخصيصه لشراء العقار، وقم بتقييم قدرتك على تحمل التكاليف المرتبطة بالعقار، بما في ذلك السعر الشرائي وتكاليف الصيانة والضرائب والرسوم الأخرى".

تابع الاستشاري العقاري: "قم بإجراء بحث شامل عن العقارات المتاحة في المنطقة التي تهمك، واستعن بوسائل البحث المختلفة مثل الإنترنت، ووكالات العقارات، والإعلانات المحلية، وقم بزيارة العقارات المحتملة وتحقق من حالتها وجودتها وتطابقها مع متطلباتك".

كما نصح المهندس ياسر عبدالله، بضرورة استشارة خبير عقاري أو التعاون مع وكيل عقاري محترف وموثوق به للحصول على المشورة والتوجيه، إذْ يمتلك الخبراء العقاريون معرفة عميقة بالسوق والقوانين المحلية، ويمكنهم مساعدتك في اتخاذ قرار مستنير وتفادي المخاطر.

شددَّ على ضرورة التحقق من وثائق العقار قبل إتمام صفقة الشراء، من خلال التحقق من جميع وثائق العقار المتعلقة به، هذا يشمل وثائق الملكية، والتصاريح، والعقود، والتقارير الفنية، وتأكد من أن جميع الوثائق سليمة وتتوافق مع القوانين المحلية.