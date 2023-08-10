OPPO تحصل على المركز الرابع عالمياً في شحنات الهواتف الذكية

بعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة Find N2 وسلسلة Find X6 للهواتف الذكية ، احتلت شركة OPPO المرتبة الأولى في سوق الهواتف الذكية الصينية والرابعة عالميًا خلال النصف الأول من عام 2023.

ووفقًا للبيانات الصادرة من Canalys ، حصلت OPPO على حصة 10٪ من سوق الهواتف الذكية العالمي في النصف الاول من السنة، مع 51.9 مليون شحنة ، وحصة 18٪ من سوق الهواتف الذكية في الصين في النصف الأول من هذا العام، مما يجعلها العلامة التجارية الأكثر مبيعًا في الصين خلال النصف الأول من عام 2023.

وكان ضمن الأسباب التي مكنت OPPO من تحقيق هذا النجاح المميز إطلاق الهواتف الذكية القابلة للطي ، والتي حققت نمواً سريعاً هذا العام ولا تزال تسجل مبيعات كبيرة في مختلف الأماكن حول العالم. تشير تقديرات Counterpoint Research إلى أنه من المتوقع أن تزيد الشحنات العالمية للهواتف الذكية القابلة للطي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 114٪ في الفترة من عام 2019 إلى عام 2025 ، بزيادة أربعة أضعاف بين عامي 2022 و 2025 لتصل إلى 55 مليون وحدة. سارعت شركات تصنيع المعدات الأصلية الصينية ، بما في ذلك OPPO ، إلى الدخول بقوة في سوق الهواتف القابلة للطي، مما ساهم في ظهور الصين كأحد الدول الرائدة عالميًا بحصة 26٪ من السوق في عام 2022.

أظهرت البيانات الجديدة من Canalys كذلك أن OPPO حصلت على حصة كبيرة تبلغ 31 ٪ من سوق الهواتف والأجهزة القابلة للطي في الصين خلال الربع الأول من عام 2023، مما يجعلها من الشركات الرائدة في هذا المجال الذي يشهد نمواً سريعاً. أما بالنسبة للمنتجات، تفوق OPPO Find N2 Flip على جميع المنتجات القابلة للطي الأخرى ليحقق 15٪ من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي في الصين في الفترة من يناير إلى مايو 2023 ، وفقًا لـ Counterpoint كأول هاتف رأسي قابل للطي يقدم شاشة غطاء أكبر ، تم تصميم Find N2 Flip من أجل التطبيق العملي والمتعة أثناء الاستخدام اليومي ، ويتميز بتصميم رائع ، وبطارية قوية ، وواجهة استخدام سهلة ومميزة، جنبًا إلى جنب مع الابتكارات الأخرى الرائدة في المجال. وساعدت هذه الابتكارات والنجاح الذي حققه Find N2 Flip OPPO على التفوق في السوق العالمية للهواتف القابلة للطي هذا العام ، حيث زادت حصتها السوقية من 5٪ في الربع الأول من عام 2022 إلى 13٪ في الربع الأول من عام 2023 ، وفقًا لشركة .Canalys

وتلتزم شركة OPPO بالاستمرار في قيادة النمو الكبير في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي وتعزيز تجربة المستخدم من خلال تركيزها المستمر على الابتكارات والتكنولوجيات المتقدمة.