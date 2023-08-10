الدوري الإيطالي.. فيورنتينا يدعم صفوفه بـ5 صفقات مميزة قبل انطلاق الكالتشيو

يستعد فريق.. فيورنتينا لبداية الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2023-2024 ويسعى لتقديم مستوى جيد متسلحًا بالصفقات الجديده التي تعاقد معها الفريق خلال فترة الميركاتو.

صفقات فيورنتينا:

ـ انضمام اللاعب عبدالحميد صابيري قادمًا من صوفو سامبدوريا بعد انتهاء فترة الإعارة.

ـ تدعيم صفوف فيورنتينا باللاعب جينو إنفانتين قادمًا من صفوف روزاريو سنترال بعقد يمتد حتى 2026.

ـ الحصول على خدمات اللاعب ياري مينا من نادى إيفرتون فى صفقة انتقال حر.

ـ توقيع اللاعب مبالا نزولا على عقد للانضمام إلى فيورنتينا قادمًا من سبيزيا فى عقد يمتد حتى 2027 بقيمة 12 مليون يورو.

ـ نجح مسؤولو التعاقدات بنادى نابولي فى الحصول على توقيع أوليفر كريستنسن قادمًا من صفوف هيرتا برلين فى عقد يمتد حتى عام 2028 بصفقة تبلغ قيمتها 4.5 مليون يورو.

رحيل إيجور:

ـ ورحل اللاعب إيجور عن جدارن فيورنتينا إلى برايتون فى عقد حتى عام 2027 بصفقة تبلغ قيمتها 17 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين إضافات أخرى.

وديات فيورنتينا:

وخاض فريق فيورنتينا 3 مباريات ودية حتى الآن، الأولى أمام جروسيتو وانتهت بالفوز برباعية نظيفه، والثانية مع نيوكاسل يونايتد وحسمها النادى الإنجليزي بهدفين من دون رد، والثالثة أمام نيس وفاز بهدفين مقابل هدف.

ويتبقى لفيورنتينا مواجهتين قبل انطلاق الموسم الجديد أمام سيستري ليفانتى 11 أغسطس والثانية مع نظيره أوفى كريت 12 من نفس الشهر.