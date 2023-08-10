استمرار حبس المتهمين بإنهاء حياة شاب بالشرابية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية، قرارًا باستمرار حبس المتهمين بقتل شاب بطعنة نافذة، وإصابة نجله خلال مشاجرة بسبب خلافات عائلية بدائرة القسم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد بمقتل شخص خلال مشاجرة بدائرة قسم شرطة الشرابية.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بطعن نافذ وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، بينما أصيب نجله وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من خلال التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من الأشخاص، بسبب وجود خلافات عائلية بينهم، وتطورت لمشاجرة، قام على إثرها أحد المتهمين باستلال سلاح أبيض "سكين" وسدد طعنة نافذة للضحية حتى سقط قتيلا وسط بركة من الدماء حوله.

وفى سياق منفصل تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص مصابًا بجروح بالرأس ويزعم بقيام جيرانه بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجاري تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة من أحد المستشفيات باستقبالها طرف أول: (أحد الأشخاص ووالدته) طرف ثان: (إحدى السيدات وزوجة نجلها) جميعهم مصابون بجروح متفرقة بالجسم ويقيمون بدائرة القسم.ب.

الانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب محدثين ما بهم من إصابات، كما اتهم الطرف الأول (شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" من أهلية الطرف الثانى) بالتعدى عليهما بالضرب لذات الخلافات، وقد أمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهمين، وتم اقتيادهم لديوان القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.