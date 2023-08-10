نادي أمريكي يزاحم الهلال وبرشلونة لضم نيمار

أصبح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي محل اهتمام عدد من الأندية للحصول على خدماته، ذلك بعدما أبدى رغبته بالرحيل عن العاصمة الفرنسية.

وتشهد الفترة الأخيرة محاولات قوية من جانب الهلال السعودي وبرشلونة الاسباني لضم نيمار في الميركاتو الحالي قبل أن يزاحمهما نادي أمريكي بحسب ما ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية.

وأوضحت ليكيب الفرنسية أن أحد ناديي لوس أنجلوس انضما لسباق التعاقد مع نيمار، ويحاول إقناع اللاعب البرازيلي بالانضمام إلى الدوري الأمريكي.

وعلى الرغم من دخول نادي أمريكي في سباق نيمار، إلى أن العرض السعودي يعد هو الأكبر، إذ كشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن نادي الهلال السعودي يجهز 200 مليون يورو، لحسم صفقة نيمار من باريس سان جيرمان، هذا الصيف، مشيرة إلى أن زعيم آسيا سيبدأ المحادثات فورًا، حال تلقى ردًا إيجابيًا من اللاعب البرازيلي بشأن اللعب في الدوري السعودي.

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي انضم إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في الصيف الجاري قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، بجانب ثنائي برشلونة السابق سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وفي سياق متصل، يرغب كيليان مبابي مغادرة باريس سان جيرمان في الصيف الحالي من أجل تحقيق حلمه بالانضمام إلى نادي ريال مدريد الاسباني.

ويستهل باريس سان جيرمان مشواره في الدوري الفرنسي للدفاع عن اللقب، بمواجهة لوريان يوم السبت 12 أغسطس.