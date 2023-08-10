عمى الألوان مرض يصيب الأطفال عند الولادة.. أسبابه

عمى الألوان (نقص رؤية الألوان) هو حالة شائعة إلى حد ما لا ترى فيها الألوان بالطريقة التقليدية، يحدث هذا عندما لا تعمل المخاريط (نوع من الخلايا العصبية في شبكية العين) بشكل صحيح، وتعالج المخاريط الضوء والصور عندما تدخل عينك وترسل إشارات إلى عقلك تسمح لك بإدراك اللون.

ولا يعني عمى الألوان عادةً أنه لا يمكنك رؤية أي ألوان، حيث يرى الغالبية العظمى من الأشخاص المصابين بعمى الألوان مجموعة من الألوان، لكنهم يرون بعض الألوان بشكل مختلف عن الآخرين، قد يواجهون أيضًا مشكلة في معرفة الفرق بين ألوان أو ظلال معينة، وبعض الأشكال النادرة جدًا من عمى الألوان تجعل الشخص غير قادر على رؤية أي ألوان.

وعمى الألوان وراثي، ووهذا يعني أنه انتقل من والديك البيولوجيين، وأكثر أشكال عمى الألوان هما اللونان الأحمر والأخضر، ولكن يمكن أيضًا أن تصاب بنقص رؤية الألوان في وقت لاحق.

أسباب وراثية لعمى الألوان

يؤدي التغيير (الطفرة) في جيناتك إلى عمى الألوان الموروث، والشكل الأكثر شيوعًا ، عمى الألوان الأحمر والأخضر، يتبع نمط وراثي متنحي مرتبط بـ X، وعادة ما تؤثر الحالات الموروثة بهذه الطريقة على أطفال AMAB وهي نادرة بين الأطفال AFAB، وفيما يلي تحليل لعلم الوراثة لعمى الألوان الأحمر والأخضر.

طفل

سيرث عمى الألوان الأحمر والأخضر إذا كانت الأم مصابة.

لديها فرصة بنسبة 50٪ لوراثة عمى الألوان الأحمر والأخضر إذا كانت الأم حاملة (وهذا يعني أن الأم تحمل نسخة واحدة من الطفرة الجينية ولكنها لا تعاني من الحالة)، والنسخة الأخرى عادية ، ومن هنا تأتي فرصة 50:50.

لن ترث هذه الحالة إذا كان الأب مصابًا بها فقط لأن الأب يساهم بالكروموسوم Y في الأطفال الذكور والكروموسوم X في الإناث.

طفلة

سوف يرث عمى الألوان الأحمر والأخضر إذا كان كلا الوالدين يعاني من هذه الحالة.

سيكون ناقلًا إذا كان الأب يعاني من الحالة ولكن الأم ليست ناقلة.

إما أن يرث عمى الألوان الأحمر والأخضر (فرصة بنسبة 50٪) أو يكون حاملًا (احتمال بنسبة 50٪) إذا كان الأب مصابًا بالمرض وكانت الأم حاملة.

أسباب عمى الألوان المكتسب

هناك العديد من الأسباب المحتملة لعمى الألوان المكتسب ، والذي يتطور عادةً على شكل نقص في اللون الأزرق والأصفر. وتشمل هذه:

- التعرض للمواد الكيميائية التي تضر بالجهاز العصبي ، مثل المذيبات العضوية ومخاليط المذيبات والمعادن الثقيلة.

- التعرض الطويل الأمد لأضواء اللحام.

- الأدوية ، بما في ذلك هيدروكسي كلوروكوين (لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي).

- أمراض العين ، بما في ذلك الضمور البقعي المرتبط بالعمر ، والزرق ، وإعتام عدسة العين.

- الحالات الطبية التي تؤثر على الدماغ أو الجهاز العصبي ، بما في ذلك مرض السكري ومرض الزهايمر والتصلب المتعدد (MS).