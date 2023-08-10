زلزال قوي يضرب جنوب شرقي تركيا.. تفاصيل

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد، حسبما أفادت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الخميس.

ووفق بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" فإن الزلزال وقع الساعة 15.25 بالتوقيت المحلي في منطقة "هاني" على عمق 16.81 كم.

ولم يصدر على الفور بيانًا رسميًا حول وقوع أضرار.

تنظيم مسابقة لاختيار أجمل بقرة:

من ناحية أخرى، شهدت ولاية ريزة التركية خلال عطلة نهاية الأسبوع تنظيم مسابقة لاختيار أجمل بقرة في إطار مهرجان محلي.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن مهرجان هضبة أوفيت الـ23 انطلق في هضبة "أوفيت" على ارتفاع 2640 مترا بمنطقة "إكيز درا"، بمشاركة نحو ألفي شخص ومسؤولين محليين.

وتخلل المهرجان الذي يقام على مدى يومين، ترديد رقصات شعبية وارتداء نساء أزياء تقليدية جميلة في معرض تمثيلهن تنقل رعاة الماشية بين المراعي لإيجاد الكلأ لأبقارهم.

وخلال المهرجان أقيمت مسابقة لاختيار أجمل بقرة، إذ شاركت فيها أبقار عدة زينها أصحابها بمختلف الإكسسوارات وعلق بعضهم على رقابها وقرونها الورود، ليعطيها منظرًا أجمل.

ووضعت لجنة التحكيم طاولة في المهرجان في مشهد مثل عكس مسروح عروض الأزياء، إذ قاد مالكو الأبقار مواشيهم أمام لجنة التحكيم، مقدمين أحسن ما لديهم لينال إعجاب أعضاء اللجنة.

وفازت البقرة "وردة الهضبة" بجائزة أجمل بقرة في المسابقة، إذ قدمت اللجنة لصحابتها ملك أوزجليك جائزة مالية وأكياسًا من العلف لبقرتها.