قصير ولافت أنابيلا هلال تخطف الأنظار

اعتادت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال على مواكبة أحدث صيحات الموضة العالمية بتوقيع أشهر مصممي الأزياء وهذا ما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها أينما ظهرت.

وتألقت أنابيلا هلال بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانًا قصيرًا مجسمًا، بظهر مكشوف، بأكمام طويلة، صمم من قماش ناعم مكشوف، باللون البينك الزاهي، عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، اختارت لم خصلات شعرها كعكة ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

أنابيلا هلال:

أنابيلا هلال من مواليد 4 يونيو 1986، مقدمة برامج وعارضة أزياء لبنانية ووصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2005، شاركت في ملكة جمال العالم في 2006 في وارسو، بولندا.

مشوارها الفني:

حاصلة على دكتوراه في الحقوق، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2005 حيث حلت وصيفة أولى، ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون 2006 وحلت ضمن أول 10 متسابقات، بدأت بتقديم البرامج عام 2007 من خلال برنامج ميشن فاشن على شاشة إل بي سي، كما قدمت برنامج حلوة ومرة على نفس القناة بمشاركة كارلا حداد وكارلا يونس وإليز فرح وعفاف دمعة، وقدمت برنامج تلفزيون الواقع «أراب آيدل» بمواسمه الأول والثاني والثالث في إم بي سي ثم انتقلت إلى محطة إم تي في اللبنانية، إذ قدمت الكثير من البرامج ومنها برنامج ديو المشاهير بجميع مواسمه.

حياتها الأسرية:

تزوجت من طبيب الجراحة التجميلية والترميمية اللبناني نادر صعب، وقد أقيم حفل الزفاف في 14 تشرين الثاني 2009 في كنيسة مار شربل في ليماسول بقبرص، ولها أربع أولاد هم ماييفا، ولدت عام 2010، ونادر جونيور، ولد عام 2011 وجولا رفقا ولدت سنة 2014 وإيلي ولد سنة.