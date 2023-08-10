الدوري الإيطالي.. نابولي يستعد للموسم الجديد بـ 3 صفقات مدوية

نجح فريق الكرة الأول بنادي نابولي التتويج بلقب الدوري الإيطالي عن الموسم المنقضي 2022 ـ 2023 بعد غياب دام لأكثر من 30 عامًا.

يسعى مسئولو التعاقدات فى نابولى إلى دعم الفريق الأول بصفقات قوية نظرًا لتواجده في بطولة دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة 2023/ 2024 بجانب الحفاظ على لقب الكالتشيو الموسم الجديد.

صفقات صيفية:

ـ رودى جاريسيا تولى تدريب فريق الكرة الأول بنادى نابولي الإيطالي بعد إعلان رحيل لوتشانو سباليتي المدير الفنى السابق.

ـ انضمام جيوفاني سيميوني قادمًا من صفوف هيلاس فيرونا بعدما تم تفعيل بند الشراء النهائي مقابل 12 مليون يورو.

ـ الحصول على خدمات يانس كاجوست لاعب الوسط صاحب الـ 24 عامًا قادمًا من صفوف نادي ستاد ريمس الفرنسي.

رحيل كيم مين جاي:

ـ رحيل كيم مين جاي لاعب نابولي إلى صفوف بايرن ميونخ الألمانى حتى 2028.

استعدادات نابولي الإيطالي:

خاض فريق نابولي حتى الآن 3 مباريات ودية مع أندية هاتاي سبور وانتهت بالفوز برباعية نظيفة، والثانية أمام جيرونا وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، والثالثة أوجسبورج وانتهت بفوز الأزوري بهدف دون رد، وفى انتظار مباراة ودية أخيرة أمام أبولون ليماسول يوم 11 الشهر الجاري قبل انطلاق الموسم الجديد يوم 19 من الشهر نفسه.

يتقابل فريق كرة القدم بنادى نابولي مع نظيره فروزينونى، يوم 19 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى التى تجمعهما على ملعب بينيتو ستيرب ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.