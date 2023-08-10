أسيوط تحاصرة السوق السوداء.. والأجهزة تنجح في ضبط 10000 علبة سجائر

شنت مديرية التموين بأسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين أسيوط، بالاشتراك مع العميد أحمد شكري رئيس مباحث التموين بأسيوط، والعقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين بأسيوط، عددًا من الحملات على بعض مراكز.

أسفرت الحملات عن ضبط توكيل سجائر غير مرخص بداخل 20 كرتونة سجائر بإجمالي عدد 10000 علبة سجائر كليوباترا، في بندر أسيوط.

تمكنت الحملة في ديروط من ضبط أحد المحلات بداخلة عدد 1250 علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة من الجمارك.

خلال مرور الحملة في القوصية تم ضبط أحد تجار السوق السوداء، قد قام بتجميع عدد 38 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي وزن 1900 كجم بقصد بيعها في السوق السوداء والتربح منها.

في أبنوب تم تحرر عدد 19 تقريرًا إثبات حالة لعدد من المخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وكذلك إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتشديد الرقابة علي الأسواق ومحاربة السوق السوداء.

حررت المحاضر اللازمة ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.