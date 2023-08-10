سرقة 8 موتوسيكلات من محل في 25 ثانية يقلب الدنيا بأمريكا.. فيديو

يستخدم اللصوص مهاراتهم في السرقة، وتتنوع بين التخفي والمراقبة وانتهاز الفرصة والسرعة القصوى في اختلاس المسروقات، وهو ما حدث في أحد متاجر الدراجات النارية.

وأقدمت مجموعة من اللصوص على نهب 8 دراجات في حادثة وثقتها كاميرا مراقبة داخل أحد متاجر الدراجات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، خلال مدة زمنية قصيرة لم تتجاوز في مدة بلغت 25 ثانية، وبلغ ثمن كل دراجة حوالي 10 آلاف دولار.

ودقت جمعية تجار التجزئة في كاليفورنيا ناقوس الخطر للمشرعين بشأن هذه الخسائر، وبينما يتميز المخزون عادةً بمسح الرمز الشريطي أو في حالة الدراجات برقم الهيكل، تقول الشركات إنه من الصعب تعقب البضائع المسروقة.

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