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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الموافقة على الانتخابات المحلية بنظام 75% قائمة مغلقة و25% نسبية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: “إن التوصية الأهم للنظام الانتخابي الخاص بالمحليات خلال مناقشات الجلسات المتخصصة، هي الموافقة على الانتخابات المحلية بنظام 75% من الأعضاء بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية”.

 

نظام الانتخابات المحلية:

 

 أضاف فرحات، خلال مكالمة هاتفية عبر قناة إكسترا لايف، أن هناك توافقًا مهمًا على هذه المقترح، والهدف هو أن يتوافق أي نظام انتخابي مع الدستور، الذي يتضمن مجموعة من الضوابط المهمة المتعلقة بالتمثيل بشكل عام، وتمثيل بعض الفئات والشرائح على نحو خاص.

 

 أشار إلى أن التوصية الخاصة بالنظام الانتخابي للمحليات تعتبر نهائية عندما تخرج من مجلس الأمناء، علمًا بأن اللجان المتخصصة هي حلقة وسط ما بين الجلسات العامة، التي تناقش مختلف القضايا، ونوقشت داخل هذه الجلسات قضية المحليات والنظام الانتخابي الأمثل للمحليات.

أوضح أن الجلسات المتخصصة تظل إحدى الحلقات أو مستويات عمل الحوار الوطني قبل الحلقة الأخيرة وهي اعتماد مجلس الأمناء لهذه المخرجات ورفعها لرئيس الجمهورية.

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