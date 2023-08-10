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الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الحكومة تنفي تفشي الدرن بين النازحين إلى مصر

النازحين في مصر
النازحين في مصر

 قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن ما تم تداوله حول انتشار مرض الدرن بين النازحين في مصر، لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة مغلوطة وليست صحيحة.

 مرض الدرن:


 أضاف متحدث الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتم رصد أي مؤشرات لوجود ارتفاع في معدلات الإصابة بالأمراض المعدية بين النازحين، لافتًا أن الأمراض التي تم رصدها هى غير المعدية.


 أكد عبدالغفار أن معظم الحالات المرضية النازحة تعاني من أمراض مزمنة كالسكر وارتفاع ضغط الدم  وأمراض القلب، لافتًا أن معدل الإصابة بالدرن في دول النازحين طبقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية في حدود المتوسطات العالمية للإصابة.


 ولفت أنه يتم رصد جميع الحالات قبل دخولها إلى مصر، من خلال برامج رصد الأمراض المعدية.


https://www.youtube.com/watch?v=_yo-iG878e0

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